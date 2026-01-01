Dr André Rocchi : « Il faut reprendre la main sur nos fleuves dans le Fium'Orbu »

- Pourquoi estimez-vous nécessaire de « reprendre la main sur nos fleuves du Fium'Orbu » ?

- Tout d’abord, nous sommes dans une situation de grande transition climatique qui a mis en place des bouleversements extrêmement importants au niveau du réseau hydraulique. Face à ces bouleversements, si l’homme veut rester en harmonie, et sauver ce qui peut être sauvé, il faut qu’il devienne actif.



- Est-ce le dernier épisode pluvieux qui vous fait monter au créneau ?

- Nous avons été très touchés, mais ce n’est pas la première fois. Maintenant, cela nous arrive au minimum cinq à six fois par an. C’est à peu près la même fréquence que les canicules, que nous avions avant tous les trois ans, et qui surviennent maintenant trois ou quatre fois chaque été. Il faut que la région prenne les choses en main. Nous ne pouvons pas toujours subir. Nous devons nous mettre à la hauteur des évènements qui arrivent, c’est-à-dire avoir une capacité d’adaptation, donc des techniques d’adaptation, et de la créativité.



- Vous refusez la logique de retrait stratégique que l’État veut appliquer dans ces zones inondables. Pourquoi ?

- Je tourne le dos à la directive, à l’impératif de l’État qui est de dire : nous imposons le repli stratégique. Pour nous, c’est hors de question ! Ce que nous disons, c’est que si la mer monte et si nos activités doivent changer, nous ne devons pas fuir devant la mer, mais nous devons faire avec la mer. Au Vietnam, par exemple, ils ont transformé les rivières en élevage de crevettes, ils ont tourné une activité vers la mer. L’Hérault fait des demandes encore plus importantes que nous pour des maisons sur pilotis ou des maisons qui flottent dans des bassins de façon à s’adapter à la montée des eaux. Nous ne demandons même pas ça ! Nous demandons à tourner notre économie vers la mer, à remettre en état les récifs, à pouvoir les exploiter au niveau touristique et halieutique. C’est tout un travail de régénération et de mise aux normes. Nous voulons surtout que notre site de Cazarellu devienne Maison du Littoral - il n’en existe pas encore en Corse - de façon à mettre en place une veille écologique et effectuer un travail de propositions en temps réel par rapport aux évènements qui arrivent.



- Que proposez-vous comme solutions ?

- Nous ne proposons pas des choses très catastrophiques, ni très imaginatives. Nous proposons déjà de remettre en place les terrasses en piémont et en montagne pour casser ce qu’on appelle la lame d’eau, c’est-à-dire la descente rapide de l’eau vers la plaine. Cela permettra des infiltrations d’eau dans les massifs montagneux, dans les piémonts, de remettre en eau les sources et les fontaines, et de régénérer nos nappes phréatiques. Donc nous sommes gagnants du côté des inondations et nous sommes gagnants du côté des sécheresses. Ensuite, en plaine, les grandes zones inondées deviennent maintenant des zones à l’abandon qui, malheureusement, servent souvent de dépotoirs. Il faut aménager ces zones et les sanctuariser pour en faire de véritables zones humides. À côté de cela, il faut réaménager, comme cela se fait dans les pays du Nord, en particulier en Hollande et en Belgique, en remontant légèrement le sol des prés de façon à sauver une petite partie de nos terres agricoles. Le plus important sera de travailler sur notre littoral parce que tout se tient du piémont jusqu’au littoral. Il faut, comme la France les finance au Vietnam, des récifs immergés qui casseraient les lames d’immersion, ce qui faciliterait l’évacuation de nos fleuves en période d’inondation. Ce sont quelques pistes. Mais pour travailler plus avant, il est nécessaire d’avoir une grande collégialité et les services de l’État à nos côtés pour voir, au niveau des techniques, qu’est-ce qui peut être raisonnablement mis en place et qu’est-ce que l’on peut faire avec le coût que nous pouvons assumer ?