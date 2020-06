Double intervention pour le groupe de montagne des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud

C.-V. M le Samedi 6 Juin 2020 à 19:20

Deux interventions ont été effectuées ce samedi pour le groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) de Corse-du-Sud avec Dragon 20, l'hélicoptère de la de la Sécurité civile. La première fois dans le secteur de l'Ospedale pour prendre en charge une femme d'une soixantaine victime d'un malaise et une seconde du côté de Bavella pour un jeune homme victime d'une chute. Le SIS de Corse-du-Sud rappelle que si "les activités estivales en montagne ne manquent pas (randonnées, VTT, alpinisme, escalade, canyoning, via ferrata...), elles nécessitent un minimum de connaissances et d’entraînement.

