Dotation d’équipement des territoires ruraux en Haute-Corse : 500 000€ supplémentaires

La commission d’élus chargée de la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’est réunie, sous la présidence de François Ravier, préfet de Haute-Corse.

Consultée sur tous les projets dont le montant de subvention est supérieur à 100 000 €, la commission composée de maires, présidents de communauté de communes et parlementaires est réunie deux fois par an. Les financements de la DETR concernent à 31% la création ou la rénovation de bâtiments, mairies, logements, salles polyvalentes. Les écoles représentent quant à elles 32% du budget.

Pour le reste des opérations, la dotation aide à l'entretien et création de voiries, parkings, traitement des déchets, assainissement, maintien du service public...



Un budget et une demande croissante

L’enveloppe allouée à la Haute-Corse connaît ces dernières années une augmentation constante.

Elle s’élève pour l’année 2019 à 9 834 082 €, soit près de 500 0000 euros de plus que l'année précédente.

En 2019 177 projets sur les 263 projets présentés ont été financés par la DETR. En 2018 c'était 122 pour 167, en 2014 l'enveloppe budgétaire contenait 4 millions d'euros soit moins de la moitié de celle d'aujourd'hui.

Pour François Ravier cette augmentation est "significative d'une réelle dynamique de territoire."



Une dotation vitale pour certaines communes

L'enveloppe budgétaire représente une moyenne de 55 000€ par projet. Une dotation d'investissement importante pour Francis Mazotti, le maire de Pino qui siège à la commission DETR depuis 2014.

La commune a déjà reçu de l'aide financière pour 8 projets financés à 40% par la dotation. Parmi eux, la rénovation du couvent de Pino, la réhabilitation du Palazzu Savelli pour créer 5 logements communaux, ou encore la rénovation de la façade et toiture de l'actuelle mairie.

Sans ces financements, Francis Mazotti l'assure "On ne pourrait pas réaliser les travaux, il faudrait accroître la fiscalité. Nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 2007, avec 54 habitants sur 100 qui ont plus de 75 ans on ne peut pas..."

Une aide qui est d'autant plus importante que la suppression des départements en 2017 a engendré une baisse des financements.