Dotation d’équipement des territoires ruraux 2019 : 138 projets retenus en Corse-du-Sud

La commission d’élus chargée de la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’est réunie, sous la présidence de Josiane Chevalier, préfète de la Corse-du-Sud.Consultée sur tous les projets dont le montant de subvention est supérieur à 100 000 €, la commission est réunie deux fois par an, au cours du second et du dernier trimestre. L’enveloppe allouée à la Corse-du-Sud connaît ces dernières années une augmentation constante. Elle s’élève pour l’année 2019 à 7 448 350 €.138 projets ont été retenus pour un montant total d’investissement s’élevant à 20 704 297 €Outre les catégories fixées par la commission (éducation petite et moyenne enfance, service à la population, développement économique et touristique, patrimoine et aménagement rural, protection de l’environnement, voirie), un soin particulier a été porté aux dossiers concernant la problématique des déchets, subventionnant notamment des projets de renouvellement de flottes de véhicules de collecte de déchets (: 244 830 € ;: 599 610 € ;399 795 €). L’enveloppe de 500 000€ réservée au financement des projets des communes de moins de 250 habitants, avec un taux de 80% voire 90%, a été entièrement consommée.On peut également souligner une augmentation des demandes relatives aux travaux de voirie, qui représentent 12% de l’enveloppe contre 4.4% en 2018.Sur proposition de la préfète, deux fonds spéciaux ont été institués :- une « dotation écoles » destinée à aider les communes à la construction, l’extension et l’entretien des écoles primaires et maternelles. Cette dotation double les aides accordées par l’Etat dans ce domaine.Elle a permis de subventionner la construction de groupes scolaires :à hauteur de 1 100 000 € (550 000 € sur deux ans),avec une aide de 565 968 € sur deux ans et296 650 €.- un fonds d’urgence intempéries afin de venir en aide aux communes et EPCI pour effectuer des travaux de première d’urgence à la suite d’événements climatiques déclarés en catastrophes naturelles, avec un taux de subvention de 80% dans la limite de 50 000€.96 548 € ont été alloués aux communes victimes de la tempêtedans l’attente du déblocage de fonds nationaux dédiés.La liste complète des dossiers retenus sera prochainement consultable sur le site Internet de la préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr