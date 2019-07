Dopu Cena : A bona manera d'utilizà l'oliu d'alivu

Di listessu ordine, stu stalvatoghju induve un omu, chì si n'hè mortu, e so vicine s'affretavanu ind'a camara murtaria per assiste a veduva in i priparativi di u difuntu. Girendusi versu quell'ultima, li dumandonu s'ella avia l'oliu per pudè accende e lampane rituale. Ebbenu per risposta :" Iè l'aghju, ma u tengu per l'occasioni". A morte di u sposu ùn era forse di qualificà in categuria di e circustanze maiò.

Recitendu og'i sera a so prighera in u so lettu, incù una vigliosa accesa davant'à fiure pietose, una vechja corsa avia pigliatu per abitudine di piantassi dop'à una cria, di suffià annant'à a mescia è di pruferisce à voce alta in ghjustificazione : " Alè bona notte Gesù chì l'oliu hè caru".