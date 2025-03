Dons de sang : face aux besoins, l’EFS organise plusieurs collectes

13 000. C’est le nombre de poches de sang qui ont été transfusées en Corse en 2024. Un chiffre nettement supérieur aux 8 000 poches collectées sur l’île l’année dernière, ce qui a entraîné l’envoi de 5 000 poches venues des autres centres de l’Établissement Français du Sang sur le continent. “Si on n’avait pas reçu des dons d’autres régions, cela aurait été très compliqué pour nous”, déclare Ghislaine Ferrandi, cheffe d'équipe du prélèvement de Haute-Corse.



Pour répondre aux urgences de dons, l’Établissement Français du Sang organise plusieurs collectes dans toute la Corse. L’occasion de rappeler que tous les groupes sanguins sont recherchés. “Plus notre fichier de donneurs grossit, plus on aura une grande base de données pour aider les personnes qui ont besoin de sang.” Au-delà des globules rouges, ce sont aussi les plaquettes et le plasma qui sont recherchés. Ghislaine Ferrandi rappelle que “chaque patient reçoit en moyenne cinq produits sanguins”.



À travers cette collecte, l’Établissement Français du Sang souhaite également inciter les plus jeunes à donner leur sang. “En Haute-Corse, 32 % des donneurs ont moins de 30 ans. En Corse-du-Sud, ils sont 22 %”, explique Ghislaine Ferrandi. En France, 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour aider le million de personnes soignées chaque année grâce aux dons de sang.