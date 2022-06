Donnez une seconde vie à votre électroménager : Boulanger Ajaccio répare vos appareils dans toute la Corse

Installé depuis le 10 Mai au coeur de l'Atrium, le magasin dédié à l’équipement en électroménager, TV, Hifi, téléphonie, multimédia, ne se limite pas au seul acte de vente. En effet l'enseigne propose également différents services adaptés à vos besoins et à votre budget comme la réparation en magasin et à domicile ou, pour les plus bricoleurs, la mise disposition de pièces détachées et l'accompagnement à la réparation par visio' et tutos.Quoi de mieux pour fêter le retour des beaux jours qu'un bon Barbecue en famille ? Vous avez de la chance, ils sont à l'honneur de l'ouverture votre magasin Boulanger Ajaccio ! Retrouvez une large sélection de barbecue de grandes marques (Weber, Camping Gaz, Forge Adour...) et de petites pépites à prix spécial anniversaire !Retrouvez les actualités du magasin sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de l’Atrium Boulanger AjaccioOUVERT DU LUNDI AU SAMEDI – DE 9H30 À 19H00Centre Commercial ATRIUM - Les Hameaux de Pernicaggio, Ajaccio20167 Sarrola-Carcopino