Don de sang à Bastia du 11 au 14 juin : la grande collecte de l'EFS, place Saint-Nicolas

Le calendrier n'est pas anodin. Chaque été, les stocks de sang s'amenuisent à mesure que les donneurs partent en vacances. "Les vacanciers donnent moins facilement leur sang pendant leurs congés", constate Alexandre Talamoni, chargé de communication EFS Corse. Un phénomène observé depuis plusieurs années, aggravé cette année par un mois de mai difficile au niveau national. La Corse n'étant pas autosuffisante en produits sanguins, elle dépend des approvisionnements du continent, dont les réserves sont elles aussi sous tension. "Les réserves nationales ne sont pas forcément très bonnes en ce moment", reconnaît-il.
Des patients qui ne peuvent pas attendre
Derrière chaque poche de sang, il y a un patient en attente. Les malades atteints de cancer figurent parmi les plus dépendants, ayant souvent besoin de transfusions pour supporter leur chimiothérapie. Les patients en chirurgie, les victimes d'accidents graves ou encore ceux souffrant de maladies affectant la production de globules rouges ou de plaquettes comptent également parmi les principaux bénéficiaires. Ce besoin est d'autant plus pressant que les produits sanguins ont une durée de vie limitée : environ 42 jours pour les globules rouges, et seulement sept jours pour les plaquettes. "Il faut en permanence avoir une quantité suffisante sans en avoir trop pour ne pas périmer des produits. Il ne faut pas qu'il nous en manque pour des malades qui en ont besoin", résume Alexandre Talamoni.
Qui peut donner ?
Le don de sang est ouvert à toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé et pesant au minimum 50 kilogrammes. Un entretien médical confidentiel avec une infirmière ou un médecin est systématiquement réalisé avant chaque don pour vérifier l'aptitude du volontaire. Prendre un Doliprane, par exemple, n'est pas une contre-indication au don. Pour cette édition, les donneurs seront accueillis dans un nouveau chapiteau climatisé, avec une collation offerte grâce au soutien de Corsica Gastronomia et ManBo Distribution.
La prise de rendez-vous est recommandée sur dondesang.efs.sante.fr ou via l'application "Don de sang". Les horaires : jeudi 11 juin de 12 à 17 heures, vendredi 12 et samedi 13 juin de 10 à 18 heures, dimanche 14 juin de 9 à 13 heures.
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