Dominique Renucci, militante corse des droits et de l’environnement, est décédée


VL le Jeudi 14 Août 2025 à 08:58

Ancienne présidente de la Ligue des droits de l’homme en Corse et militante du GARDE, Dominique Renucci est décédée. Les associations saluent le parcours d’une actrice reconnue de la vie citoyenne et environnementale.



Crédit photo Le Garde
Crédit photo Le Garde

Figure connue du milieu associatif ajaccien, Dominique Renucci est décédée ce 12 août. Elle avait présidé la section corse de la Ligue des droits de l’homme entre 2008 et 2014 et siégé à son bureau jusqu’à ces dernières années. Son engagement, marqué par la défense des libertés fondamentales et la lutte contre les injustices, l’avait conduite à participer à de nombreuses actions citoyennes sur l’île.

Militante environnementale, elle était également investie au sein du GARDE, association mobilisée pour la préservation du golfe d’Ajaccio, contre l’implantation de coffres d’amarrage ou encore la pollution générée par les navires de croisière. Ces dernières années, elle avait contribué à plusieurs campagnes de sensibilisation et à des actions de terrain visant à protéger la Méditerranée.

Ses compagnons de lutte saluent une femme « de cœur et de conviction », attachée à la fois à la justice sociale et à l’environnement. De nombreux témoignages, relayés sur les réseaux sociaux, évoquent une « militante infatigable » et une « voix fidèle » dans les combats pour la dignité et la protection de la Corse.






