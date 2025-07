Dissidanse Itinérance 2025 : la danse contemporaine en mouvement, d’Ajaccio à Bastia

Événement désormais bien ancré dans le paysage culturel corse, le festival Dissidanse Itinérance se tiendra du 7 au 15 juillet, avec deux temps forts à Ajaccio et Bastia. Fidèle à sa vocation d’ouverture, il proposera une série de spectacles gratuits, en plein air, à destination de tous les publics. « Notre édition 2025 se veut résolument internationale », souligne Michèle Ettori, coorganisatrice du festival et directrice artistique. « Nous avons ainsi invité l’Afrique, avec des danseurs hip hop du Togo, New-York, l’Espagne, la Sicile, et aussi des compagnies de Nice et Marseille. »



À Ajaccio, le festival mettra en avant le projet européen DARLINGS, conduit dans le cadre du programme Erasmus+, tandis que Bastia accueillera une résidence de création portée par la Compagnie Agee et le collectif togolais No Limit Dance Crew. « Les spectacles se déploieront hors les murs, au Spaziu Mantinum, dans les jardins et la cour du musée », indique Hélène Taddei Lawson, coorganisatrice et directrice artistique.



Soutenu par la Collectivité de Corse, la DRAC de Corse, et les villes d’Ajaccio et Bastia, Dissidanse Itinérance poursuit son objectif : faire découvrir au public insulaire et estival « ce langage universel qu’est la danse ». Depuis sa création en 2017, le festival fait circuler artistes et œuvres sur le territoire, favorisant les échanges entre créateurs, habitants et institutions. Il offre une scène à des artistes confirmés comme à de jeunes talents émergents, dans un esprit d’audace et de diversité. « Comme les années précédentes, Dissidanse demeure une audacieuse ouverture sur la Méditerranée et l’international, sans oublier de mettre en valeur la création insulaire », rappelle Hélène Taddei Lawson.



Le programme complet est à retrouver en ligne.