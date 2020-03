Disparition de Nicolas Alfonsi : l'hommage de Simon Renucci

"C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que je salue la mémoire de Nicolas Alfonsi qui vient de nous quitter au terme de son combat contre la maladie.

Figure emblématique de notre île durant des décennies, sa vie entière a été vouée à un engagement inlassable au service de ses compatriotes et de l’intérêt général. Sa grande intelligence, sa vivacité d’esprit, ses réparties mémorables, ses grandes facultés d’écoute et d’empathie, son profond humanisme, son indéfectible esprit de justice, de solidarité et de fraternité étaient unanimement salués et suscitaient le respect de tous. Tout cela va cruellement nous manquer.







Profondément ancré dans son territoire, Nicolas Alfonsi a exercé avec une longévité exceptionnelle et sans doute peu égalée, ses mandats locaux et nationaux. Il s’est investi avec passion et conviction dans les différentes fonctions et responsabilités que lui ont régulièrement confiés ses compatriotes.

Nicolas Alfonsi a été un acteur majeur de la vie démocratique en Corse et, à ce titre, il a toujours combattu avec force, intransigeance et détermination la fraude électorale, e cumbinazione pulitiche et autres tromperies à l’égard des électeurs. Il est ainsi resté toujours fidèle à son idéal républicain et radical. Cette intransigeance démocratique et républicaine se nourrissaient de principes solides et d’une vaste culture. Il a été un militant infatigable de La Corse. Inlassable défenseur de notre région, elle était ancrée au cœur même de ses préoccupations et il ne pouvait imaginer la République sans la Corse et quelle perte que cela aurait représenté pour l’une comme pour l’autre.





S'il est un combat qu'il a mené et qui est emblématique de son amour et son engagement pour notre île, c'est bien celui qu'il a mené en sa qualité de président du conseil des rivages de Corse. C'est par son action déterminée et sans faille que le Conservatoire du littoral a pu acquérir des centaines d'hectares en bordure de mer et ainsi préserver notre sublime environnement, et surtout le protéger efficacement contre les spéculateurs et autres accapareurs.





À tous ceux qui l’ont côtoyé, accompagné dans ses combats politiques, à ses amis j’exprime ma sympathie attristée.

À son épouse, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire, en ce moment de tristesse, la part que je prends à leur chagrin.

Nicolas Alfonsi était mon ami et il reste présent dans notre mémoire."