Didier Bourdon et Éric Fraticelli en ouverture du 27e Festival du Film de Lama

Tourné en Balagne l’été dernier, le premier long métrage d’Éric Fraticelli, « Permis de Construire » ouvrira le 27e Festival du Film de Lama, en présence de son réalisateur et de Didier Bourdon qui a collaboré à l'écriture du scénario. Dans une interview donnée à CNI le 9 mars dernier, Éric Fraticelli affirmait vouloir montrer en avant-première son film en Corse, "Je veux montrer mon film ici, chez moi. Vu la situation sanitaire, on n’a pas encore assez de visibilité. Je dois discuter avec le distributeur pour trouver la meilleure date de sortie. Et j’espère bien le montrer en avant-première sur toute l’île ! " .

Le rendez-vous avait été prise et demain sera chose faite



Synopsis



Dentiste à Paris, Romain (Didier Bourdon) vient de perdre son père qu’il n’a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème : ce terrain se situe en Corse.