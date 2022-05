Diagnostic des besoins, formation délocalisées : la collectivité de Corse et Pôle Emploi lancent les premiers comités locaux de formation

Former les travailleurs en fonction des besoins de l’endroit où ils vivent ? Voila l’objectif de la politique de territorialisation de la formation de la Collectivité territoriale de Corse. Politique qui s’appuie sur les comités locaux de formation. Le premier d’entre eux s’est tenu à Porticcio, ce vendredi 20 mai.



Objectif : réunir tous les acteurs de la formation, les intercommunalités et les entreprises du territoire pour établir un diagnostic des besoins en formation. Pour cette première réunion, quatre communautés de communes autour d’Ajaccio et leurs besoins en formation étaient scrutés à la loupe.



« Pour l’instant, tout est fait à l’échelle régionale. L’intérêt aujourd’hui est de savoir exactement de quoi à besoin chaque bassin d’emploi, avec ses difficultés et sa diversité », détaille Antonia Luciani, Conseillère exécutive chargée de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation. D’autres comités locaux de formation seront organisés de mai à octobre 2022 sur le Grand Bastia, le Centre Corse et Plaine Orientale, la Balagne et l’extrême sud de la Corse.