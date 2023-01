Diabète : Une pharmacie ajaccienne assure désormais le suivi les patients sous pompe à insuline

C'est une bonne nouvelle pour les diabétiques. Le dispositif de la pompe à insuline, auparavant mis en place uniquement par le personnel médical qualifié en Corse, va désormais aussi pouvoir l'être dans les pharmacies insulaires. Un service de plus visant à soulager un monde en tension. "On n'a pas le personnel et les structures qui permettent de faire ce genre de choses, explique Sandrine Leandri, vice-présidente de l'USPO Corse (Union des Syndicats de Pharmacie d'Officine). On est une petite île et par rapport à des centres sur le continent, la mise en place est compliquée."



Si le dispositif est régulièrement utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1, il est quasi inexistant chez les diabétiques de type 2. Mais grâce à l'appui d'un prestataire de santé, spécialisé dans les pompes à insuline, en délivrer devient plus facilement envisageable.



"On a de plus en plus de diabétologues qui mettent les patients sous pompe, puisque ça permet d'avoir un quotidien plus simple et un traitement beaucoup plus adapté sur les glycémies, détaille Tiffany Laurent, infirmière coordinatrice chez Timkl. Un patient avec des stylos à insuline - ce qu'on a l'habitude de connaître - va faire au minimum quatre injections par jour : une poue l'insuline lente et une pour chacun des trois repas. L'avantage de la pompe est qu'elle fonctionne 24h/24 et est personnalisée par rapport aux besoins."