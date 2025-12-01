Développement durable et RSE : une délégation insulaire au cœur du salon Produrable à Paris

S’inspirer, coopérer, innover

Pour Léa Combaret, chargée de mission RSE chez Corefor, l’objectif de cette participation n’était pas de « chercher des clients », mais bien de s’inspirer et de tisser des partenariats :« Nous sommes venus pour rencontrer des acteurs innovants, échanger des idées et trouver des solutions que nous pourrons adapter à la réalité corse. » L’équipe a ainsi rencontré plusieurs entreprises porteuses d’initiatives originales qui pourraient prochainement être expérimentées dans des entreprises insulaires.



Corefor accompagne aujourd’hui de nombreuses entreprises corses dans la mise en place de démarches RSE. Selon Léa Combaret, la prise de conscience s’accélère sur l’île : « De plus en plus d’entreprises locales comprennent que la RSE n’est pas une contrainte, mais une opportunité. C’est une façon de créer de la valeur, de renforcer la cohésion interne et d’avoir un impact positif sur le territoire. »



L’entreprise mise sur la formation, l’auto-diagnostic et l’accompagnement sur mesure pour aider chaque structure à définir sa feuille de route durable. La présence de Corefor et de ses partenaires au salon Produrable s’inscrit dans une dynamique collective visant à faire de la Corse un territoire exemplaire en matière de transition écologique et sociétale. Depuis 2007, le salon Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l ’économie durable. Organisé par le groupe AEF info et placé sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, le salon rassemble chaque année à Paris 15 000 visiteurs, 750 intervenants, plus de 340 partenaires et une communauté de 50 000 décideurs engagés.