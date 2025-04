Deux villages corses dans le top 25 des plus beaux villages de France selon The Times

C’est une reconnaissance internationale qui met en lumière le patrimoine rural insulaire. Dans son article « 25 of the most beautiful villages in France », publié début mars, The Times a retenu Sant’Antonino et Piana parmi les villages français à découvrir absolument. Une sélection établie avec l’appui de l’association Les Plus Beaux Villages de France, qui labellise les communes de moins de 2 000 habitants présentant au moins deux monuments ou sites protégés.



Juché sur un piton rocheux, Sant’Antonino est cité comme l’un des plus anciens villages de Corse. "Fondé au IXe siècle, il doit sa silhouette compacte et défensive aux familles qui, au XVe siècle, ont fusionné leurs habitations pour créer une ceinture protectrice contre les envahisseurs". indique The Times qui salue son atmosphère minérale, ses ruelles pavées, ses passages voûtés, et ses façades de granite tournées vers la Méditerranée.



En bordure des célèbres Calanche classées à l’Unesco, Piana figure aussi dans ce classement. "Le village actuel, dont les origines remontent au XVIIe siècle, se distingue par son clocher inspiré de celui de Portofino, et par sa situation exceptionnelle, entre montagne et mer." explique The Times qui revient également sur un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale : le débarquement d’armes en faveur du maquis corse sur la plage de Piana, livré par le sous-marin Casabianca. Un fait d’histoire qui renforce l’identité singulière du lieu.