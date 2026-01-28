Deux jeunes karatékas d'Aleria sur le podium aux Championnats de France JKA

Chez les féminines, Livia Jouglet a réalisé un parcours sans faute en remportant deux titres de championne de France, en kata et en kumite. Une performance qui témoigne de sa régularité et de la qualité du travail accompli à l’entraînement.





Chez les masculins, Petru Santu Morandini est monté sur la deuxième marche du podium en kata, au terme d’une prestation solide face à une concurrence relevée.

La coach du club souligne l’engagement et le sérieux des deux jeunes compétiteurs tout au long de la journée de compétition, ainsi que les retours positifs des arbitres sur leur comportement et leur niveau technique. Elle remercie également les parents pour leur présence et leur implication lors de ce déplacement, ainsi que la France JKA pour la qualité de l’organisation et l’accueil réservé aux enfants.





Ces résultats viennent récompenser le travail mené au sein d’Oriente Karaté-Do depuis le début de la saison et confirment la dynamique positive engagée par le club dans la formation des jeunes pratiquants.