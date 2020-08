Deux colonnes de pompiers attendues en renfort demain en Haute-Corse et Corse du Sud

Jean-Paul-Lottier le Samedi 1 Août 2020 à 13:14

En raison de la situation météorologique qui se dégrade en Corse avec notamment un vent qui se renforce au fil des heures, on a appris que deux colonnes de pompiers étaient attendues sur l'Ile de Beauté. L'une arrivera à bord du Monte d'Oro demain dimanche 2 août à 9 heures du matin au port de commerce de l'Ile-Rousse et la seconde au port de commerce d'Ajaccio.

La plus grande prudence est recommandée à tous et il est rappelé qu'en cette période à risque il est interdit de faire du feu.



