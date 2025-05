Détention d’armes : en Corse, l’État tente de désarmer… timidement

Désarmer la Corse. C’est l’objectif affiché de l’opération « Déposons les armes », lancée pour la première fois à l’échelle régionale par la préfecture. Pendant une semaine, les habitants ont été invités à remettre anonymement leurs armes aux forces de l’ordre, sans risque de poursuites. Bilan : 96 armes (fusils, pistolets, revolvers) et 4 287 munitions récupérées sur l’ensemble du territoire.



Un chiffre modeste, dans une région où la circulation d’armes reste préoccupante. La Corse compte en effet 350 armes pour 1 000 habitants, contre 150 au niveau national. Un record, et peut-être sous-estimé. « Les derniers chiffres datent de 2022. Mais avec la mise en place de nouveaux logiciels, on constate une baisse des enregistrements. Il est possible qu’il y ait aujourd’hui encore plus d’armes non déclarées en circulation », alertait Florian Straser, directeur de cabinet du préfet, en amont de l’opération.





Héritages familiaux et munitions à risque

Sur les 96 armes collectées, la plupart provenait d’héritages familiaux. “Les quelques échos qui nous remontent indiquent que ce sont souvent des armes récupérées par succession, que les détenteurs n'avaient pas pris le temps de déclarer et qu’ils ont préféré déposer pour qu’elles soient détruites”, explique Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse. Les dépôts ont été globalement équivalents sur l’ensemble du territoire, sans forte disparité entre les différents points de collecte mis en place. Si la préfecture aurait souhaité une participation plus massive, elle se dit quand même satisfaite de la collecte.



“Nous aimerions toujours en avoir plus. Notre objectif reste qu’il y ait davantage d’armes qui sortent du circuit et qui soient déposées. Mais pour une première opération en dehors du cadre national, comme ça a été le cas en 2022, nous savions qu’il y aurait moins d’armes et moins de munitions. Je note surtout qu’en termes de munitions, nous ne sommes pas si loin du nombre de fin 2022. Certains préfèrent peut-être garder des armes familiales, mais nous déposent les munitions pour éviter tout accident. C'est un premier pas, nous ne nous contenterons pas de ça bien sûr, mais c'est un premier pas que nous prenons”, poursuit Florian Straser.