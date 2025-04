Déserts médicaux : les médecins libéraux corses en grève contre la proposition de loi Garot

En Corse, comme ailleurs en France, les médecins libéraux ont entamé ce lundi une grève illimitée pour dénoncer un projet de loi encadrant leur liberté d'installation. Lancée à l’échelle nationale par les médecins libéraux, cette action vise à protester contre la proposition de loi portée par le député Guillaume Garot, dont l'article premier — visant à encadrer l’installation des jeunes médecins pour lutter contre les déserts médicaux — a déjà été adopté à l’Assemblée nationale. Jugé « injuste, inutile et dangereux » par de nombreux professionnels, ce texte suscite une vive colère dans la profession. Pour les praticiens, il s'agit d’une nouvelle attaque contre une médecine libérale déjà fragilisée. « On veut faire porter à de jeunes médecins la responsabilité d'aller s'installer seuls, avec leur famille, dans des zones abandonnées par l’État, où il n'y a plus de service public », déplore Antoine Grisoni, président de l’URPS Médecins Libéraux de Corse. « Ce n’est pas à nous de régler trente ans de politiques ineptes et néfastes. »



Le projet de loi prévoit d'encadrer la liberté d’installation en orientant les jeunes diplômés vers les déserts médicaux. Une logique dénoncée par Cyrille Brunel, porte-parole du collectif ML Corsica : « Contester la liberté d'installation, c'est contester la médecine libérale. On nous parle de résoudre les problèmes des déserts médicaux, ce que nous partageons. Le problème, c'est qu'entre 84 et 90 % du territoire français est considéré comme désert médical. Nous y sommes déjà quasiment tous. » Antoine Grisoni souligne, de son côté, que ces mesures risquent d'aggraver la crise des vocations : « Depuis dix ans, il y a de moins en moins d'installations en libéral, au profit du salariat, voire d'abandons en cours ou à la fin des études. L'âge moyen d'installation recule. En Corse, on a vu des médecins tenter de s’installer dans le Niolu et devoir renoncer après un ou deux ans. Un médecin a du mal à vivre l’hiver dans des zones faiblement peuplées, et l'été, il est débordé par l'afflux de touristes. La situation devient ingérable. »



Pour les praticiens mobilisés, les jeunes médecins ne se détourneront pas des déserts médicaux par méconnaissance, mais parce qu'ils ont déjà mesuré la réalité de ces territoires. « À la fin de leurs études, les internes vont déjà dans les déserts médicaux pendant un an », rappelle Cyrille Brunel. « Ils travaillent parfois 90 heures par semaine pour pallier le manque de médecins dans les hôpitaux. Ils connaissent parfaitement les réalités de ces zones. Si le gouvernement veut les y contraindre, il faudrait qu’il n’existe pas d'alternative. Mais aujourd’hui, il y a des postes vacants dans les EHPAD, dans les assurances, et 30 % des postes hospitaliers ne sont pas pourvus. Ce qu’on va provoquer, c'est la fuite de nos jeunes confrères vers ces secteurs. »