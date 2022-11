Déserts médicaux : en Haute-Corse les maires ruraux en quête de solutions

En Haute-Corse, l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI en partenariat avec l'ARS lance un cycle de réunions pour lutter contre les déserts médicaux .

Qu'on manque de médecins en Corse c’est un fait bien connu : il suffit d'une simple recherche sur internet pour voir que l'ile souffre d’une pénurie de spécialistes mais aussi des généralistes. Mais combien en manque-t-il ? Et où ? L’ étude publiée par l’Association des maires ruraux de France début octobre, avance des chiffres éloquents : le déficit de médecins touche la totalité du territoire et plus en particulier les zones rurales.Ainsi, si à l’échelle du pays, il ressort qu’il manque plus de 6 000 médecins généralistes dans les bassins de vie ruraux pour atteindre l’objectif d’un médecin généraliste pour 1 000 habitants, ce constat se vérifie pleinement dans les zone rurales de deux départements. En Corse-du-Sud comme en Haute-Corse, les secteurs ruraux ne dépassent la moyenne nationale de 0,83 médecin pour 1 000 habitants et le manque de médecins généraliste est plus marqué en Castagniccia, en Plaine Orientale, en Balagne ainsi que dans le Centre Corse et la Plaine Orientale.Pour répondre aux problèmes soulevés par ses études, l'Association des maires ruraux de France (AMRF) a réuni 35 organisations afin d'élaborer quatre grandes propositions pour améliorer l’accès aux soins dans les zones rurales. Il s'agit d'abord de diversifier les lieux de stage des étudiants en santé, en améliorant les aides au logement et aux transports pour rendre obligatoire à terme la diversification des lieux de stages. Il faut également, selon l'AMRF, mettre en place des équipes de soins coordonnées autour du patient. La troisième mesure vise à faciliter l'installation des professionnels de santé en centralisant au niveau du département les aides financières et l’accompagnement administratif. Enfin, d'après les recommandations du rapport, il faut impérativement faciliter les collaborations entre la médecine de ville et hospitalière, particulièrement en zone sous dotée.La première rencontre se tiendra le jeudi 17 novembre prochain à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Calenzana. "Les maires de Balagne, les organismes, l'ensemble des professionnels de santé du territoire et la population sont invités à participer à ces travaux destinés à améliorer l'offre de soins au sein du monde rural. " indique le président, Ange-Pierre Vivoni.D’autres réunions sont prévues le 1er décembre à Aléria, pour les maires et la population des communautés de communes de l'Oriente et de Fium'Orbu Castellu mais aussi le 14 décembre à Bastia, pour les maires et la population de la CAB, du Cap Corse, de Nebbiu Conca d'Oru et de Marana-Golo.