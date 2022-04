Des travaux pour l'Immaculée Conception et le marché couvert de Lisula

Angèle Bastiani, maire de Lisula a reçu ce vendredi 22 avril, dans les locaux communaux, la conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine, Antonia Luciani. Lors de cet entretien, il était notamment question d'évoquer les travaux à venir pour le marché couvert et l'église de l'Immaculée Conception, ainsi que l'éventuelle classement de certains monuments de la ville.



"Cette réunion concernait quelques dossiers qui nous tiennent à cœur. Celui des travaux de restauration et d'entretien pour le marché couvert, qui est classé monument historique, et le gros projet d'urgence, celui de l'église de l'Immaculée Conception où d'importants travaux ont été diagnostiqués" précise le maire. Des travaux qui s'élèvent à 3 200 000€. L'église, qui est datée d'après le XIXe siècle, est un monument non classé qui ne rentre pas dans le guide des aides de la restauration du patrimoine. "Aujourd'hui, nous avons acté le fait que nous pouvions bénéficier d’aides de la collectivité. Nous travaillons en synergie et en transversalité avec ses services, afin de monter un dossier sur le patrimoine protégé et non protégé. Pour cela, nous avons réalisé des fiches techniques et un calendrier pour connaître quels seraient les premiers monuments à être restaurés ou rénovés". "ajoute le maire.



Lisula est un territoire important, de par sa dimension touristique et son attractivité patrimoniale. La commune est aujourd'hui inscrite au programme "Petite ville de demain" et "Petite ville de caractère", labels obtenus par la ville qui permettront de prioriser certains dossiers

" Un programme très intéressant pour la collectivité de Corse, car grâce à ces labels nous pouvons intervenir sur le volet patrimonial et culturel. Cela va nous permettre de connaître les projets prioritaires" précise Antonia Luciani, la conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine



Cette valorisation du territoire balanin, ainsi que celles de tous les autres territoires de l'île permettront de faire rayonner la Corse et d'en faire une destination privilégiée, culturelle et patrimoniale.

" La direction de la culture et du patrimoine va à la rencontre des communes afin de faire le point sur l'ensemble de leurs projets. Ce qui est le cas aujourd'hui dans le territoire de Lisula. Nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir une visibilité sur la manière dont les communes ou les intercommunalités veulent introduire la dimension culturelle et patrimoniale dans leurs projets de développement " précise Antonia Luciani.





Pour l'heure, pas de nouvelle classification des monuments pour la ville. " Nous travaillons sur la définition des chantiers prioritaires ainsi que les budgets et devis nécessaires " continue Angéle Bastiani.



La culture et le patrimoine étant au cœur du développement économique de la Corse, le règlement des aides au patrimoine de la Collectivité de Corse permet d'intervenir sur le patrimoine non protégé.