Des tags sur le campanile de l'église et autres exactions à Calenzana

Pierre Guidoni, maire de Calenzana n'a pas de mots assez durs pour qualifier les nombreuses exactions commises sur sa commune par des adolescents qui pour la plupart ont été identifiés.Ce qui a déclenché la colère du premier magistrat de Calenzana c'est cet acte de vandalisme commis contre un édifice religieux, avec des tags souillant le campanile de l'église paroissiale Saint Blaise de Calenzana.Un acte qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi et qui fait suite à d'autres exactions qui nuisent à la tranquillité et au bien-être de la population.D'autres actes sont aussi venus troubler la quiétude des Calenzanaises et Calenzanais, notamment envers les personnes âgées.Pierre Guidoni a pris contact avec les services de gendarmerie et à convoqué les parents des enfants incriminés pour obtenir réparation et leur demander que cela cesse au plus vite.Dans un communiqué il s'est également adressé à ses administrés:

"Cher(e)s ami(e)s



Comme beaucoup d’entre vous hier j’ai découvert des tags sur notre Campanile.Tous acte porté contre des bâtiments religieux est inadmissible. Et là c’est notre patrimoine qui a été restauré à l’identique il y a quelques années qui a été touché.



Quelle déception de constater que ces actes on été commis par des quelques adolescents indisciplinés. Malheureusement depuis quelque temps au village ce groupe de mineurs multiplie l’incivisme : Manque de respect aux personnes âgées en les réveillant en pleine nuit, en leur tirant des pierres, en dégradant les abords de leur habitation ainsi d’une consommation d’alcool par certain(e)s qui est intolérable à cet âge là.



Dans ce conteste j’ai saisi les services de la gendarmerie, les parents serons donc convoqués



Si de tels actes se reproduisent nous prendrons les mesures qui s’imposent".