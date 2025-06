Des lycéens de Porto-Vecchio numérisent le site archéologique de Cucuruzzu pour le rendre tout le temps accessible

"La valorisation du patrimoine corse est entre nos mains"



Et ce samedi 21 juin, le lycée Jean-Paul de Rocca Serra de Porto-Vecchio a accueilli la cérémonie officielle de remise du prix Rempart, qui vise à récompenser les initiatives pédagogiques portant sur la mise en valeur du patrimoine. La classe de Seconde 2 a remporté le 1er prix national dans la catégorie « Mise en valeur du patrimoine ». Thomas Cavallero-Mariani a rendu hommage à ses élèves : « Tout au long de l’année, ils se sont investis avec sérieux, enthousiasme et une motivation constante. Ce projet, ils se le sont véritablement approprié, du début à la fin. Ils ont vu que l’Histoire peut dialoguer avec bien d’autres disciplines, qu’elle ne s’y oppose pas, mais qu’elle les complète. Aujourd’hui, nous espérons que ce travail pourra servir au plus grand nombre, notamment aux scolaires. »



Un travail qui a également enrichi les principaux intéressés, puisque sur une classe de vingt-deux élèves, ils n'étaient que trois à avoir déjà visité le Casteddu de Cucuruzzu. Mathéo Geimer, lycéen participant au projet, s’est dit « extrêmement fier » d’avoir remporté ce concours ID Patrimoine. « Ce prix confirme que la valorisation du patrimoine est entre nos mains de jeunes citoyens. Nous espérons que ce projet transmettra tout l’attachement que nous portons à cette Corse discrète, pourtant si riche en histoire. »