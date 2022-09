Des formations sur mesure au programme de l'école académique de formation continue de Corse

V.L. le Mercredi 21 Septembre 2022 à 14:31

La première école académique de formation continue de Corse a été inaugurée ce mercredi 21 septembre au rectorat d'Ajaccio. Elle permet aux enseignants et au personnel administratif une "formation plus complète et qualitative".