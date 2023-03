Des expériences étonnantes en perspective au salon de la voyance de Biguglia

"C'est un don de naissance, je perçois des messages comme une fulgurance. J'ai une capacité à me projeter dans un avenir, que vous n'imaginez pas" explique Sylvie Cariou qui est aussi cafédomancienne, c'est à dire qu'elle interprète aussi le marc de café pour délivrer ses messages. Elle a créé l'oracle magique du marc de café qui est assorti de la marche à suivre pour les néophytes, car pour la médium tout le monde est capable de l'utiliser, et de percevoir des faits à venir. Convaincue que prédire est un don naturel, la médium affirme que "tout le monde est capable de développer ses perceptions, c'est une capacité que nous avons tous. L'intuition est présente en nous tous, mais trop souvent on perd cette capacité naturelle, parce qu'on veut trouver une explication à tout."



Les projets de Sylvie sont nombreux, et parmi ceux-là, lors d'un nouveau salon de la voyance à Biguglia qui se tiendra à l'automne prochain, elle promet l'intervention de conférenciers qui débattront des sciences occultes. Elle-même mettra en place des ateliers de cafédomancie, au travers desquels les passionnés seront initiés à cette pratique.



Si aujourd'hui, le monde de la voyance s'est démocratisé, il est à noter qu'il y a de nombreuses dérives, Sylvie insiste "ce don naturel qui est en nous, quand par exemple on est dans sa cuisine et qu'on parle à ses défunts, c'est une façon d'être connecté à ce qui nous dépasse, il ne manque plus alors que savoir décoder les messages qu'ils nous envoient. Certains ont plus d'aptitude que d'autres à percevoir des choses, comme une mission d'âme qu'ils ont reçue, mais il faut être prudent, car il y en a beaucoup qui ont une mission d'arnaqueur."