Des enfants corses et allemands ont découvert les activités circassiennes à Ajaccio

L’association Emma Laboratoire culturel et l'école de cirque Schatzinsel de Berlin ont organisé conjointement un stage en faveur d’enfants corses et berlinois entre 13 et 16 ans mêlant pratique circassienne, théâtrale et danse voltige.



Cette collaboration est le fruit d’un travail à l’année de l’association installée en Balagne et de l’ OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse). « L’association existe depuis 2010, a expliqué Elsa Comelli , responsable et animatrice d’Emma Lab . Elle fonctionnait auparavant uniquement avec des bénévoles. Il y a deux ans, nous avons pu nous professionnaliser davantage avec trois salariés, ce qui a permis l’essor de nos activités. Nous pouvons toujours compter sur le précieux soutien de nos bénévoles et de notre réseau artistique ».



Emma Lab ’ se v eut donc êtr e une association d’éducation populaire, mais pas uniquement, elle contribue à la promotion de l’éducation linguistique et culturelle. Aujourd’hui, elle encadre trois groupes par semaine regroupant une trentaine d’enfants qui s’ initie à la pratique du théâtre et du cirque. Elle organise également ponctuellement des stages comme celui suivi pendant neuf jours afin d’aboutir à un spectacle intitulé « Tohu Bohu ».



Le projet a été possible grâce au soutien technique de l’ Aghja et de l’ Aria ainsi que celui du CSJC . Cette aventure interculturelle scelle le début d'un nouveau partenariat entre l'école de cirque berlinoise, la Schatzinsel et l'association Emma Lab ', également p oint inf o de l'office franco-allemand (PIO).



Si treize enfants corses ont eu le plaisir de travailler et d’accueillir sur notre île onze enfants allemands, ce sera à leur tour de s’envoler vers Berlin en juillet prochain afin de découvrir un autre pays et une autre culture toujours sur fond de projet artistique