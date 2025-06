Des eaux de baignade de bonne qualité en Corse

Depuis 2015, un plan d’action régional encadre la gestion du risque de bilharziose sur les rivières du Cavu et de la Solenzara. Ce dispositif s’appuie sur les recommandations de l’ANSES et comprend la surveillance hebdomadaire des bulins (escargots d’eau douce) pour rechercher l’ADN du parasite, le dépistage renforcé et information des professionnels de santé, des aménagements des sites de baignade et l'information du public sur les précautions à prendre



Du 2 juin au 30 août, quatre points de prélèvement sont surveillés chaque semaine.

En cas de trace du parasite ou de cas avéré lié à la zone, la baignade est immédiatement interdite.



En 2024, 6 049 bulins ont été prélevés et 5 887 ont été analysés par PCR. Aucune trace du parasite n' a été détectée. Dès lors la baignade a été autorisée toute la saison sur les deux cours d’eau.



Pour 2025, ce protocole reste inchangé.