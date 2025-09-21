Des cours de sensibilisation aux pratiques mafieuses bientôt en place dans les collèges et lycées corses

Afin d’éveiller la jeunesse aux réalités du crime organisé et aux ravages qu’il engendre dans la société, des cours de sensibilisation à la lutte contre les pratiques mafieuses vont être dispensés aux élèves de la 4ème à la Terminale en Corse. Alors que la rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques jours, ce projet, sur lequel l’Académie de Corse travaille déjà depuis plusieurs mois, devrait être mis en place dès le début 2026.
« Le rapport visant à lutter contre les pratiques mafieuses, adopté par l’Assemblée de Corse en février dernier, comportait un volet éducatif sur lequel nous avions travaillé avec la Collectivité de Corse », rappelle le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini. « Depuis, nous avons commencé à travailler sur la préparation de séquences pédagogiques adaptées à chaque public car on ne parle pas de la même manière à des enfants de 4ème et à des élèves de terminale. Nous avons travaillé avec les enseignants d’éducation morale et civique, mais aussi avec ceux d’autres matières qui contribuent à ce travail de prévention. Il y a des choses à déconstruire dans l’imaginaire des jeunes, comme le mythe romantique du bandit. Cela mobilise notamment les professeurs de lettres, mais aussi les professeurs de théâtre et ceux de philosophie. Il y a aussi un travail à faire sur les incidences des pratiques mafieuses sur l’économie avec les professeurs de sciences économiques. Enfin, nos enseignants en langue corse peuvent aussi être mobilisés car il y a par exemple des films qui sont très intéressants, sur lesquels nous pouvons travailler afin qu’ils servent de matériaux pour lancer des discussions », dévoile-t-il.
« Le programme doit être adapté à la réalité de la mafia en Corse »
Un premier travail qui a à la fois été mené en interne, mais a aussi associé les deux collectifs anti-mafia, ainsi que la justice. Avant la mise en place des cours, les services du rectorat effectueront en outre un déplacement en Italie à la Toussaint, afin de bénéficier du retour d’expérience du pays en matière de sensibilisation aux pratiques mafieuses. « Nous n’allons pas nous inspirer du fond, puisque le programme doit être adapté à la réalité de la mafia en Corse et ne pas transposer des modèles qui ne sont pas les nôtres. En revanche, ce qui est intéressant, c’est de voir comment on s’adresse aux jeunes sur ces questions, comment on fait passer un message ? Sur cela, les Italiens ont des années d’avance. Nous irons donc en Italie, fort de ces séquences qui ont déjà été préparées, de ce matériau extrêmement riche pour voir comment ils mettent en œuvre dans les classes, en retirer des enseignements », indique le recteur en annonçant que des expérimentations de cours de sensibilisation aux pratiques mafieuses seront ensuite lancées dans des établissements tests après les vacances de la Toussaint.
« Un sujet qui est extrêmement sensible »
« Nous allons tester nos dispositifs dans un certain nombre de classes avec des intervenants des collectifs, des avocats ou encore des magistrats et des enseignants. L’idée est que l’on puisse travailler de manière conjointe avec toutes les personnes de bonne volonté qui adhèrent à ce projet porté par l’Éducation nationale et qui puissent nous aider à faire voir la diversité des enjeux autour de ces questions, apporter un éclairage, ou une contribution pour mieux sensibiliser notre jeunesse », souligne Rémi-François Paolini. « Quand nous aurons fait ces expérimentations, nous allons en tirer les enseignements et arrêter les séquences définitives que nous allons présenter au début de l’année 2026, pour une généralisation dans la foulée à l’ensemble des classes », assure-t-il en insistant sur la volonté de mettre ces cours en place « de manière ordonnée, rigoureuse, sérieuse ». « On parle ici d’un sujet qui est extrêmement sensible et il faut faire les choses de la meilleure des manières », appuie-t-il.
D’ici la fin de l’année scolaire, les élèves des classes de la 4ème à la terminale suivront donc au moins une séquence afin de pouvoir identifier « ce qu’est une pratique mafieuse, ce qu’est la mafia, les atteintes que cela représente, ou encore la manière de prévenir ces dérives ». « Dans le cadre de ce qui est notre rôle, nous souhaitons faire de nos jeunes Corses des citoyens de demain, parfaitement au fait de ces problématiques extrêmement importantes », pose encore le recteur.
