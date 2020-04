Des caraconcours pour mettre créateurs et commerçants corses en avant

Sa créatrice, Océane de Baldocchi.photos de explique le sens de sa démarche.

"Soucieuse du bien être de nos commerçants et de nos créateurs j’ai décidé d’organiser sur Instagram par le biais de partenariat des concours qui permettent à ces premiers de se faire de la pub et de présenter leur produits mais aussi de permettre à mes abonnés de découvrir dernières nouveautés et créations et d’avoir la chance de gagner un cadeau en s’abonnant simplement aux comptes mettant des lots en jeux."



Et ça marche.

"Grâce à ma démarche le magasin baby and Co, pour citer que celui-là, qui était inquiet de la mise en place du confinement, a reçu beaucoup de commandes et à mis en place des livraisons et des drives".

"La créatrice Cara design a elle, reçu beaucoup de commandes."



Désormais, l'animatrice des caraconcours veut aller plus loin dans sa démarche avec l'appui de Cara design et quelques célébrités des blogs.

"Et aujourd’hui nous démarrons le concours avec elle. La pétillante Lucile qui a accepté, elle aussi, de se joindre à nous pour booster les participations grâce à son grand nombre d’abonnés. Marine, qui est également très suivie, travaille dans le même sens. "



Avec, le but de réconcilier les Corses avec leurs créateurs et commerçants de proximité.

"J’espère que ces concours mis à part faire de la pub, inciteront les corses à acheter ici et mois commander sur Internet. Plus d’excuses pour se garer en ville, les drive et livraisons sont possibles."