Des campings-cars forcent l'accès au massif de Bavella, fermé du fait d'un incendie

C’est un comportement dangereux qui aurait pu avoir de graves conséquences. Dans la nuit de lundi à mardi plusieurs camping-cars ont forcé une barrière interdisant l’accès au massif de Bavella, fermé par arrêté préfectoral en raison d’un risque incendie élevé. « Mettant leur sécurité en péril, ces personnes ont au surplus entravé une voie d’accès utilisée par les sapeurs-pompiers engagés dans la lutte contre l’incendie de Quenza », déplore la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué transmis à la presse dans lequel elle tient à rappeler que « les consignes de sécurité diffusées en cas d’alerte ont pour but de protéger » la population. « Respecter ces consignes, c’est éviter un drame et c’est aussi penser aux personnels de secours. Chaque comportement irresponsable compromet l’efficacité des secours, met en danger des vies et affaiblit la capacité collective à faire face aux risques », appuie-t-elle.



Dans la même ligne, ce jeudi matin, lors de la présentation du dispositif feux de forêt pour le département, le préfet Jérôme Filippini a appelé résident comme touristes à « se comporter de façon responsable ». « Il faut se protéger soi-même mais aussi protéger les services d’incendie et de secours qui ont de nombreuses missions », a-t-il réaffirmé en annonçant que des sanctions seront prises à l’encontre des camping-caristes. « Dans de tels cas où un arrêté n’a pas été respecté, où les consignes n’ont pas été appliquées, et où des citoyens se sont mis en danger et ont mis en danger les autres, en lien avec les procureurs, il y aura une recherche de sanction. J’ai d’ailleurs demandé de mon côté qu'il y ait des contrôles et des propositions de sanctions systématiques sur des actes comme cela », a-t-il posé.





Après cet incident, u Culletivu per a furesta corsa a toutefois tenu à s’insurger « face à l'inaction des autorités concernant les équipements de sécurité et de protection du massif situés sur la RD268, reliant Sulinzara à Bavedda ». Le collectif affirme en effet que les équipements nécessaires à la mise en place de la fermeture du massif, notamment des barrières pivotantes, « sont hors d'usage depuis des mois, malgré et selon nos informations les alertes signalées par l'ONF ». « Cette situation est inacceptable ! Comment peut-on tolérer que des équipements essentiels à la protection de notre massif restent à l'abandon, alors que le risque d'incendie est cette année à son maximum ? Il est grand temps d'agir et de remettre ces équipements en état », fustige-t-il en exigeant des autorités compétentes, « notamment de la Collectivité de Corse propriétaire du réseau routier et de la préfecture de Corse, qu'elles rétablissent cette situation dans le cadre de la mise en œuvre des arrêtés, afin que les prochaines fermetures puissent s'opérer correctement ».