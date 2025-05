Des actes de vandalisme constatés sur le GR20 entre Asinau et Paliri

Des actes de vandalisme ont été relevés ces derniers jours sur le sentier du GR20, entre les refuges d’Asinau et de Paliri. Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, le Parc naturel régional de Corse (PNRC) indique que « le balisage a été détérioré et des panneaux arrachés ». Des tuyaux d’arrivée d’eau ont également été endommagés au niveau du site de bivouac d’Asinau, commune de Quenza,.



Alors que les premiers randonneurs de la saison sont déjà nombreux sur les sentiers, le PNRC a tenu à rassurer : « Ne vous inquiétez pas ! Le balisage sur les rochers est quant à lui toujours visible. Vous pouvez toujours vous repérer, soyez juste plus vigilants ! » Les agents du parc sont déjà intervenus pour remplacer les tuyaux endommagés sur le site d’Asinau. Une opération de réparation du balisage est prévue « dès que la météo sera plus stable », assure également la direction du parc.



Une plainte contre X va être déposée.