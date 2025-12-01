Dernière réunion hippique de la saison à Vignetta au profit de Corse Alzheimer

"Je suis tellement fière que l'on puisse le faire participer. C'est la première personne atteinte de handicap qui participe à une course de poneys au niveau national. C'est une grande première", indique Anaïs Ziglioli. Pour pouvoir participer à des courses de poneys, les cavaliers doivent faire valider un stage. C'est Anaïs qui a validé celui d'Elias. Le jeune garçon pratique le poney et l'équitation depuis 7 ans, il monte en autonomie grâce à sa monitrice et il rêvait de participer à une course. "J'ai été assez émue de lui faire passer le stage car il s'est appliqué. Il est content d'avoir réussi. Lors de cette course, Elias sera aidé par sa coach Kelly Venot." Ce premier trot, "Prix petit truc en plus", sera une compétition non officielle à laquelle participeront également deux jeunes cavalières pour la première fois, Laurina (centre équestre Equil-libriu) et Johana (Eden).



La deuxième course, baptisée "macagna" avec les poneys d'Anaïs Ziglioli, sera le Prix des vedettes. Après une période de préparation coachée par Kelly Venot, deux sportifs de haut niveau et un chef d'entreprise ajacciens très appréciés dans la région se produiront pour la première fois en public.



La troisième course sera une course de poneys dans les vraies conditions avec six jeunes cavaliers d'Equi-libriu qui ont validé leur stage avec Elias.



"Ce sont des événements pour attirer du monde pour une bonne cause ", glisse-t-on du côté de l'hippodrome de Vignetta. En effet, tous les bénéfices ( entrée gratuite mais possibilité de faire des dons) seront reversés à l'association France Alzheimer Corse, créée en 2007. Lors de cette journée, les bénévoles tiendront un stand d'information pour échanger avec les familles. "Notre cœur de métier, ce sont les aidants. Nous les assistons, nous les informons, nous sommes présents à leurs côtés", rappelle le vice-président de l'associatin, le Dr Jean-Marc Cresp. "Cet événement est l'occasion d'avoir une activité festive, de faire connaître l'association. Nous essayons d'occuper le terrain."



Une partie des actions de l'association est financée par l'Union France Alzheimer et les dons permettent d'augmenter les capacités de l'association locale, pour développer notamment ses différentes activités. L'association dont le siège est à Ajaccio, compte une antenne à Pietrosella et prévoit l'ouverture d'une nouvelle antenne à Propriano en 2026. Elle rayonne autour d'Ajaccio et l'équipe aimerait installer de nouveaux points d'informations dans l'île et développer la médiation animale.



"Plusieurs grands prix seront aussi décernés lors de cette journée", rappelle Gilles Leca, président de la société des courses d'Ajaccio : le Grand Prix Vignetta, le Grand Prix de la Ville d'Ajaccio, le Grand Prix Corse Alzheimer...





Réservations pour le déjeuner de ce dimanche : 06 38 51 16 95 (appel ou SMS).