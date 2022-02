Dernière ligne droite pour les jeunes Sapeurs-pompiers de Calvi

Ils sont 15 adolescents, 13 garçons et 2 filles âgés de 16 à 18 ans, à avoir intégré la promotion 2018 des jeunes sapeurs pompiers de la caserne de Calvi. Plus communément appelés les "JSP", ces jeunes gens ont tous en commun la même vocation, revêtir l'uniforme du soldat du feu, certaines fois par tradition familiale mais avant tout par passion.

Pour cela, durant 4 ans, les samedis matin ont été consacrés aux différentes manœuvres, formations et connaissances du matériel, comme celle de l'alimentation des engins ou encore l'établissement d'une prise d'eau. En somme les manœuvres basiques.



" Pour nous c'est une très bonne chose que d'avoir ces enfants en formation à la caserne. C'est déjà la troisième section sur la Balagne" explique Ange Santucci, responsable de la filière JSP de Balagne.

En un peu plus de 10 ans, ce sont environ 35 JSP qui ont appris le métiers et passé le brevet pour Calvi.

"Cela permet d'amener des forces vives dans toute la casernes de Balagne mais également celles de Haute-Corse", ajoute-t-il. Dans la section actuelle, en plus des Balanins, des jeunes de Pont'à a Leccia, Corti et Lucciana ont souhaité suivre la formation calvaise.



" C'est un honneur d'avoir intégré les JSP. Je souhaite devenir pompier et je souhaite vivre de ma passion. Mon frère avant moi l'a fait et m'a toujours dit que c'était le top. Pendant 4 ans, cette activité nous permet de découvrir ce métier et à utiliser le matériel. Mais on apprend surtout à vivre en communauté, à être tous en cohésion car on fait partie d'une équipe, et d'une famille " explique Marin de Belgudè.



Au cours de la 3ème année de formation, les JSP doivent passer leur premier brevet de secourisme et d'équipier premier secours. À la fin de la 4ème année, ils valident leur brevet de secours à la personne et le FDF1, formation au feu de forêt, équipier.

"En ayant fait ces 4 ans de formation, ils sont déjà première classe. C'est l'avantage de faire les JSP. L'année prochaine ils seront caporaux, à l'inverse des nouvelles recrues qui doivent souvent attendre un petit moment" expliquent Pascal Carboni et Antoine Petretti.

Leur brevet en poche et 16 ans révolus, les JSP deviendront des sapeurs-pompiers volontaires et pourront ainsi intégrer, selon les possibilités, les casernes de leur région, en faisant uniquement le journées.