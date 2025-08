Dermatose nodulaire contagieuse : la Corse interdit l’entrée de bovins sur son territoire

Alors que des foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été récemment confirmés en Savoie, en Lombardie et en Sardaigne, les autorités sanitaires corses renforcent leur dispositif de prévention. Ce mercredi 6 août, le préfet de Corse a signé un arrêté interdisant toute entrée de bovins vivants, quel que soit leur lieu de provenance. Une mesure à effet immédiat, annoncée après consultation des représentants du monde agricole.



En parallèle, les contrôles sanitaires sont renforcés. Tous les documents accompagnant les transports d’animaux de rente feront l’objet d’un examen systématique, et les arrivées d’animaux vivants, toutes espèces confondues, seront soumises à une surveillance spécifique assurée par les services de l’État.



Les compagnies maritimes devront transmettre aux services préfectoraux l’ensemble des informations sanitaires liées au transport : nature de la cargaison, respect des protocoles de désinfection et désinsectisation, etc. Seuls certains ports et certains jours seront autorisés pour les débarquements, afin de limiter les risques de diffusion du virus.



Ce dispositif fera l’objet d’un travail de consolidation avec les compagnies maritimes et sera accompagné de communications complémentaires dans les prochains jours. Sur le terrain, la vigilance est renforcée dans les élevages bovins corses, avec une attention particulière portée à l’apparition de symptômes évocateurs.