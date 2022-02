Depuis le 8 février, les chasseurs corses doivent déclarer leurs armes en ligne

Pour les deux fédérations, le nouveau système profitera surtout à l’État. « Cela va tout centraliser, et ce sera plus facile de contrôler », explique Christian Pietri. Craint-il le « fichage » des détenteurs d’armes ? « En fichant les armes, on fiche les gens », soulève-t-il. « Mais désormais on dématérialise tout, les impôts, les armes, c’est ainsi. »



Du côté des armuriers, on expérimente le dispositif depuis octobre 2020. Et pour l’heure, il ressemble un peu à une « usine à gaz », selon Jacques Arnaud, de l’armurerie « A cispra », située à Peri. « Nous continuons l’ancien système tout en mettant en place le nouveau, donc pour l’instant, cela représente une surcharge de travail. Mais à terme, ce sera bien », indique-t-il. Jacques Arnaud est donc plutôt satisfait de la généralisation du SIA. « Avant, nous devions remplir des formulaires, les renvoyer avec tous les documents photocopiés… Avec la dématérialisation, nous aurons moins de papiers à faire. » Lui non plus ne craint pas le « fichage ». « Toutes ces informations existaient déjà, elles étaient juste plus complexes à obtenir, les recoupements sont plus faciles avec ce système. »



Reste à savoir comment les détenteurs d’armes accueilleront le dispositif. Début de réponse le 8 février.