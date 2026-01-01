Depuis Serra-di-Ferro, des comédiens italiens ont travaillé sur l’adaptation de « Parsifal » en langue corse

Afin de poursuivre le travail d’interprétation autour de l’adaptation de la pièce « Parsifal » en langue corse signée Saveriu Valentini, portée par Falsepartenze Teatro et mise en scène par Gianluca Bonagura, Serra-di-Ferro a accueilli en résidence six comédiens italiens en ce début d'année.



Cette création a connu une nouvelle étape le 14 janvier dernier. La pièce a été présentée « nuda è cruda » lors de la restitution de résidence et a ouvert dans le même temps Inguernale, la session d’hiver du festival L’Aria di a Sarra (lire ci-dessous). Cette soirée a été l’occasion pour les artistes de recueillir les impressions via la rencontre « interactive » avec le public. « Les comédiens ont pu éprouver leur corps, le texte et la langue qu’ils travaillent à dompter, sa musicalité »



« Ce projet est né de la rencontre entre le metteur en scène Gianluca Bonagura et Saverio Valentini. Le metteur en scène napolitain avait découvert les écrits de Saverio Valentini et a demandé à le rencontrer en ayant déjà en tête ce projet d’adaptation et de désir d’utiliser la langue corse dans une nouvelle création » raconte Maria Francesca Valentini, cofondatrice d'Allindì, qui coproduit la pièce via sa société de production Marangonu films, aux côtés de la commune de Serra di Ferro et du festival L'Aria di a Sarra.



Les cofondateurs d’Allindi, Maria Francesca Valentini et Gérôme Bouda ont également rencontré l’homme de théâtre italien. Une rencontre qui les a décidés à accompagner Gianluca Bonagura dans la production de cette pièce. Le metteur en scène et directeur artistique du Falsepartenze Teatro a voulu constituer une troupe pour cette mise en scène. « Il avait envie de faire cette création en langue corse parce qu’il voulait questionner le rapport de ces comédiens à cette langue et il a lancé un grand appel aux comédiens de théâtre dans toute l’Italie », indique Maria Francesca Valentini. Aujourd’hui, des comédiens de Sicile, de Naples, de la région milanaise, des Abruzzes forment la troupe.