Depuis Serra-di-Ferro, des comédiens italiens ont travaillé sur l’adaptation de « Parsifal » en langue corse

Afin de poursuivre le travail d’interprétation autour de l’adaptation de la pièce « Parsifal » en langue corse signée Saveriu Valentini, portée par Falsepartenze Teatro et mise en scène par Gianluca Bonagura, Serra-di-Ferro a accueilli en résidence six comédiens italiens en ce début d'année.
Cette création a connu une nouvelle étape le 14 janvier dernier. La pièce a été présentée « nuda è cruda » lors de la restitution de résidence et a ouvert dans le même temps Inguernale, la session d’hiver du festival L’Aria di a Sarra (lire ci-dessous). Cette soirée a été l’occasion pour les artistes de recueillir les impressions via la rencontre « interactive » avec le public. « Les comédiens ont pu éprouver leur corps, le texte et la langue qu’ils travaillent à dompter, sa musicalité »
« Ce projet est né de la rencontre entre le metteur en scène Gianluca Bonagura et Saverio Valentini. Le metteur en scène napolitain avait découvert les écrits de Saverio Valentini et a demandé à le rencontrer en ayant déjà en tête ce projet d’adaptation et de désir d’utiliser la langue corse dans une nouvelle création » raconte Maria Francesca Valentini, cofondatrice d'Allindì, qui coproduit la pièce via sa société de production Marangonu films, aux côtés de la commune de Serra di Ferro et du festival L'Aria di a Sarra.
Les cofondateurs d’Allindi, Maria Francesca Valentini et Gérôme Bouda ont également rencontré l’homme de théâtre italien. Une rencontre qui les a décidés à accompagner Gianluca Bonagura dans la production de cette pièce. Le metteur en scène et directeur artistique du Falsepartenze Teatro a voulu constituer une troupe pour cette mise en scène. « Il avait envie de faire cette création en langue corse parce qu’il voulait questionner le rapport de ces comédiens à cette langue et il a lancé un grand appel aux comédiens de théâtre dans toute l’Italie », indiqueMaria Francesca Valentini. Aujourd’hui, des comédiens de Sicile, de Naples, de la région milanaise, des Abruzzes forment la troupe.
Une tournée insulaire en préparation
Maintenant que la troupe est installée et que le travail de création prend forme, « nous allons rentrer en phase de production (…) et trouver un maximum de dates pour faire tourner le spectacle sur le territoire », expliquent Maria Francesca Valentini et Gérôme Bouda. « Notre stratégie de production sur le territoire, c’est d’aller trouver des partenaires, des lieux de théâtre, des lieux de création mais aussi des espaces naturels ou des espaces patrimoniaux dans lesquels jouer la pièce. Nous misons sur 5 à 10 représentations en Corse (…) Si des programmateurs sont intéressés pour diffuser la pièce, on est disponible » abonde Gérôme Bouda.
Également co-produit à l’international, la pièce sera présentée en avant-première en Italie, en mai et juin à Naples et en Calabre.
La restitution de cette résidence a donné le coup d'envoi de la sixième édition du festival L'Aria di a Sarra
Lancée mercredi dernier par cette restitution de résidence inédite, la sixième édition du festival hivernal de la commune a réaffirmé son ambition : offrir une parenthèse culturelle de qualité en pleine saison creuse. Le public, fidèle, a répondu présent le 14 janvier pour l’ouverture du festival. Cet événement, porté par la municipalité depuis maintenant six ans, s’inscrit dans une démarche de dynamisation du territoire tout au long de l’année.
« L’idée est de couvrir l’ensemble des attentes des administrés et de la région en proposant une programmation pluridisciplinaire capable de nourrir toutes les appétences », explique le directeur artistique Jean-Marc Jonca. Théâtre, conférence et musique étaient au programme de cette édition d'hiver.
Si le festival décline ses sessions au fil des saisons, ce rendez-vous de janvier a revêtu une dimension symbolique particulière. Il coïncidait avec la Saint-Antoine, Saint patron de la ville et s'inscrivait dans la volonté de la commune « d’irriguer » la vie locale hors saison pour faire vivre le village.
La grande nouveauté de cette édition a été l’accueil de cette résidence d’artistes, une première pour la mairie. Cette initiative marque une étape clé dans la stratégie culturelle de la commune, qui a récemment rénové son théâtre de verdure. En se dotant de tels outils, la municipalité affiche clairement sa volonté de devenir un terreau fertile pour la création.
