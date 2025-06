Déplacements médicaux : la CPAM de Haute-Corse et INSEME à l’écoute des assurés

Ils sont nombreux, chaque année, à devoir quitter la Corse pour se soigner. Pour mieux comprendre leurs besoins et améliorer l’accompagnement proposé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse a lancé une enquête de satisfaction, en partenariat avec l’association INSEME. "Cette consultation s’adresse aux patients, ainsi qu’à leurs accompagnateurs, ayant effectué un déplacement médical sur le continent. L’enquête couvre l’ensemble du parcours logistique, depuis la réservation des trajets pris en charge jusqu’à leur réalisation. Elle vise à identifier des pistes concrètes d’amélioration du service rendu." explique la CPAM.

C’est l’association INSEME, engagée au quotidien aux côtés des familles confrontées à l’exil sanitaire, qui a été chargée de concevoir le questionnaire et d’en analyser les résultats. Les réponses, anonymes, seront ensuite traitées directement par la CPAM. "Cette initiative s’inscrit dans une volonté partagée d’adapter les dispositifs existants aux réalités vécues sur le terrain. Car derrière chaque dossier se cachent des efforts humains, logistiques et souvent financiers importants." indique le communiqué.



Le questionnaire est accessible en ligne jusqu’au 15 juin 2025. Les assurés concernés ont reçu une invitation par mail. Le lien vers l’enquête est également disponible sur les sites internet et les réseaux sociaux de la CPAM de Haute-Corse et de l’association INSEME.