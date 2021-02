Dépistage du Covid-19 dans les collèges et lycées de Corse : toujours 1 seul cas positif

Mise en place par le rectorat et l'ARS dès l’apparition de 3 cas positifs dans un établissement au cours des 7 derniers jours la campagne de tests qui avait été programmée ce jeudi 11 février à l’attention des élèves et des personnels du collège Pascal Paoli de L’Ile-Rousse a été avancée au mardi 9 après l’identification d’un cas variant dans l’établissement et la suspension de l’accueil des élèves de la classe concernée. Les infirmiers et médecins scolaires ont testé 49 élèves et personnels volontaires du collège. "Tous les tests sont négatifs" affirme l'academie. "S’agissant des élèves de la classe dont l’accueil a été suspendu, ils ont tous été testés négatifs et seront de retour dès jeudi dans leur établissement. "

Après le collège Camille Borossi de Vico et le lycée Fred Scamaroni de Bastia , dont les volontaires ont été testés vendredi 29 janvier (1 seul cas positif), et les 279 tests réalisés le 2 février au collège de Moltifao et au collège Arthur Giovoni d’Ajaccio, et les 153 tests pratiqués le 5 février à l’EREA d’Ajaccio et au lycée Paul Vincensini de Bastia où aucun ne s'est avéré positif, cemardi 9 février 2021, 54 tests ont été pratiqués par nos infirmiers et médecins scolaires au collège Jacques de Rocca Serra de Levie (20 personnes testées) et au collège du Cap de Luri (34 personnes testées). "Les résultats des tests nous sont parvenus ce jour, ils sont tous négatifs." indique ce jeudi le rectorat dans un communiqué de presse.Les deux dernières campagnes de tests avant le début des vacances d’hiver sont programmées ce jeudi 11 février au collège Jean Nicoli de Propriano et au lycée polyvalent de Balagne.