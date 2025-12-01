Départ de feu à Aleria : 2,5 hectares parcourus à Teppe Rosse
La rédaction le Dimanche 26 Octobre 2025 à 14:47
Un incendie s’est déclaré ce dimanche vers 12h50 sur la commune d’Aléria, au lieu-dit Teppe Rosse. Le feu, attisé par un vent soutenu, s’est rapidement propagé dans des champs d’herbes sèches et a déjà parcouru environ deux hectares.
Aucune habitation n’a été menacée.
Sept engins de lutte et une trentaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de la plaine orientale ont été mobilisés sur le sinistre. Le feu a été maîtrisé après 15 heures par les moyens de lutte engagés.
Il a parcouru 2,5 ha d'herbes sèches et de petite végétation.
Les moyens qui procèdent à l'extinction complète, resteront en surveillance sur le secteur.
Â noter que les conditions météorologiques s’annoncent difficiles pour les prochaines 48 heures, avec un vent très fort prévu sur le secteur. Le Service d’incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B) a engagé d’importants moyens dans le cadre de son dispositif préventif.
(Archives CNI)