Déjà deux hectares et demi détruits par le feu à Aghione

MV le Vendredi 5 Juin 2020 à 15:54

Deux hectares et demi ont déjà brûlé, ce vendredi 5 juin 2020 à Aghione en Haute-Corse après quatre départs de incendies éclatés presque simultanés en début d'après-midi.

Deux de ces feux ont fusionné en détruisant 2 hectares et demi de végétation et ils sont toujours en progression en raison du vent fort et malgré les efforts des sapeurs-pompiers sur place.



Plus d'infos à venir

