Défi trail & sail : Marseille-Calvi-GR20 en moins de 80 heures

Un skipper professionnel de talent Christopher Pratt avec un voilier de course et un traileur à l'immense talent avec une bonne paire de baskets, Sébastien Henri, il n'en fallait pas plus pour relever un défi hors norme:



Cette idée est née dans la tête du navigateur Christopher Pratt après qu’il a parcouru le GR20 en 4 jours en 2018.

Passionné de nature et de sport outdoor, Chris cherche toujours à se lancer de nouveaux défis. Et puis en tant que marseillais, ayant pour terrain de jeux le Parc national des Calanques à terre comme en mer, l’association mer et montagne est une évidence quotidienne !

Puis comme souvent, le hasard d’une rencontre… avec un trailer pro, marin en devenir.

Le miroir de leur deux passions et l’envie partagée de nouvelles aventure a permis le passage du rêve à la réalité.





Course en trail et course au large : deux univers complémentaires

Il existe des valeurs communes entre les trailers et les navigateurs : l'humilité, le dépassement de soi et sens de l’effort, l'évolution dans un environnement naturel à respecter et protéger et le partage

Relier ces deux mondes, et leurs deux communautés, a du sens, tant ils ont de points communs. L’échange et la narration seront riches et passionnants. Comme le regard croisé de deux univers par un pro et un amateur de chaque discipline

Créer un challenge ambitieux à taille humaine. L’homme dans son environnement et occuper le terrain sportif laissé vide par toutes les annulations Covid19 : c'est une belle ambition





Le défi sportif

Il consiste à relier Marseille à Conca en enchainant course au large en Méditerranée et l'ultra- trail via le mythique GR20.

- Un parcours en mer : Marseille-Calvi sur un voilier de course

- Un parcours sur les sentiers : Calvi-Conca par le GR20

- Une équipe de deux sportifs de haut niveau : un coureur au large novice en trail et un traileur novice en course au large

- Un objectif ambitieux et annoncé : moins de 80 heures (référence au tour du monde en 80 jours)

- Une aventure humaine dans laquelle apprendre ensemble, sortir à tour de rôle de sa zone de confort et s’y entraider





Les lieux / le parcours

Point de départ

o Notre Dame de la Garde, la « bonne mère » point culminant de la cité phocéenne

o Marseille, ville hôte olympique pour les épreuves de voile 2024, labelTerres de jeux

o La première ville à accueillir une épreuve de course au large dans toute l’histoire de la voile aux jeux olympiques

o Rallier le Vieux-Port et prendre la mer direction Calvi

- Traversée de la Méditerranée

o 160 miles nautiques

o Un temps moyen de traversée de 24 à 30 heures

o Objectif : 20 heures

- Traversée de la Corse via le mythique GR20

o 180 kilomètres

o Un temps de parcours en étapes de randonnées = 15 jours

o Le record absolu en ultra-trail = 32 heures

o Objectif : 60 heures

- Arrivée

o La plage de Pinarello, en Corse du Sud pour se reconnecter à l’élément marin après la traversée de la Corse par les zones montagneuses





Les sportifs

Chris Pratt : https://marsail.com/team-marsail/christopher-pratt.html

« Ne rien lâcher »

Christopher est coureur au large professionnel. Il construit, actuellement, autour de Marseille et avec les acteurs locaux, un projet susceptible de lui permettre de remporter le Vendée Globe 2024 en étant le premier provençal à s’aligner au départ.

Le temps que le projet se monte, Chris fait partie des marins les plus sollicités par les écuries de pointe de la course au large, comme Charal et son skipper Jérémie Beyou.

Ils ont terminé 3ème en novembre dernier lors de la Transat Jacques Vabre.

Également président de MARSAIL, sa société s’implique dans l’amélioration du management d’entreprise par des conférences et des formations certifiées, en utilisant les outils de la voile de haut niveau.

Ses atouts : son soin du détail, sa science de la performance, son goût de l’engagement physique et une passion pour le partage.



Seb Henri : https://sebhenri.com/2017/02/17/bio/

« Aller toujours plus loin »

Sébastien pratique la rando et le ski depuis son plus jeune âge, entre Provence et Alpes.

Courir plus vite, plus longtemps, allonger les distances, durcir l’effort… « pour explorer les capacité et les limites physiques sans se blesser et dans le respect du corps humain ».

Podologue spécialisé pour sportifs, il abandonne la course à pied sur goudron après ses études pour s’adonner au Trail et aux sensations de liberté et d’espace qu’il lui procure. Il se lance dans la compétition et élargit chaque année un peu plus son

palmarès. Mais la compétition n’est pas une fin en soi. Ce qu’il recherche est au-delà des résultats : chaque course est pour lui une nouvelle aventure qu’il partage avec ses proches.

Ses atouts : un mental à toute épreuve, son expertise dans les domaines de

santé liés à la discipline Ultra, son engagement personnel



Le calendrier

Objectif : mi-août 2020

La crise Covid19 a laissé beaucoup de vide dans les calendriers sportifs. C’est pourquoi une première tentative cet été permettrait d’assurer une belle visibilité

Cet été serait la première édition d’un événement à développer et décliner d’un rendez-vous annuel avec plusieurs équipes et un record ; et/ou d’une ligne ouverte chaque été accessible à tous à condition d’être deux et d’avoir un bateau et des baskets et un concept à décliner sur d’autres territoires ou d’autres parcours