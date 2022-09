Découvrez le site Reezocar, spécialiste de l’automobile

Reezocar est une entreprise française ayant su profiter à la perfection des avantages de l’Union européenne. Depuis 2014 et sa création, elle les met en avant pour les clients souhaitant acheter leur véhicule en ligne et trouvant la perle rare au sein des millions de voitures disponibles à la vente. Neuves ou d’occasion.



Le site d’annonces met en avant un nombre incalculable de véhicules dénichés aux quatre coins de l’Europe, mettant inexorablement en avant des modèles très recherchés en France et très souvent moins chers dans leur pays d’origine. On pense dans ce cas directement aux véhicules de marque allemande comme BMW, Mercedes, Audi ou encore Volkswagen. Généralement, les modèles phares de ces constructeurs sont courants outre-Rhin et le marché de l’occasion local attire les autres automobilistes continentaux, dont les Français.



Reezocar s’est donc mué en spécialiste pour satisfaire les acheteurs automobiles classiques, ainsi que les passionnés, sans qu’ils aient à regarder la localisation de la voiture durant leurs recherches. L’accompagnement pour importer un véhicule et la faire immatriculer en France est un processus maîtrisé par le revendeur.



Dans les mêmes temps, le site ne s’arrête pas là et propose également un grand nombre de véhicules neufs ou d’occasion en France, accessibles par des moyens totalement courants et habituels sur ce marché de l’automobile. Une polyvalence rare qui fait de la marque Reezocar, la référence sur le domaine.



Depuis son rachat en 2020 par la banque Société Générale, Reezocar bénéficie d’encore plus de visibilité et compte incontestablement parmi les entreprises les plus innovantes dans le secteur automobile, actuellement très en vogue et lancé au cœur d’une transition énergétique très importante pour le futur.