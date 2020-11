Déconfinement : le préfet de Corse-du-Sud adapte l’obligation du port du masque

Le port du masque restera obligatoire après le 28 novembre, pour les personnes de 11 ans et plus sur l’ensemble du territoire des commune d’Ajaccio, Porto Vecchio, Sartène à l’exception des zones naturelles (plages comprises), dans la zone de Baleone (plaine de Sarrola-Carcopino,-Grosseto Prugna sur le secteur de Porticcio).





Le port du masque est également maintenu partout où la fréquentation est importante et ne permet pas le respect des gestes barrières comme par exemple à 50m autour des écoles, collèges et lycées, sur les marchés, dans les espaces extérieurs ouverts au public (notamment les parkings, les zones d'attentes et de circulation), des centres commerciaux, des aéroports et des gares.



Les personnes en situation de handicap et les personnes exerçant une activité physique sont exclues du port du masque.



"La logique - explique la préfecture dans un communiqué - est de réduire le périmètre concerné par le port du masque obligatoire du fait de la baisse des indicateurs épidémiques mais de maintenir cette obligation dans les zones à forte densité de population et qui seront très fréquentées pour les fêtes de fin d’année."



Cette décision s’appuie notamment sur l’amélioration de la situation sanitaire de la Corse-du-Sud, dont les taux d’incidence (42/100 000habitants) et de positivité (4,6%) enregistrés ces derniers jours se rapprochent de ceux constatés fin septembre, soit avant le passage en « état d’urgence sanitaire »du département.

Le maintien des limitations de déplacements, notamment dans les transports aériens et maritimes, permet également de limiter les flux de circulation et de limiter les risques de contamination.



Toutefois, la réouverture des commerces et l’affluence attendue à l’approche des fêtes de fin d’année conduisent à maintenir l’obligation du port du masque dans certains espaces publics de Corse-du-Sud caractérisés par une forte concentration de population, notamment les centres urbains et les zones à forte densité de commerces et de population.