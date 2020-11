Déconfinement : l'espace Diamant rouvrira le 15 décembre

Davia la sultane corse d’Alexandre Oppecini - Tout public - Mardi 15/12 à 18H30

Une recréation dans le cadre d’une résidence autour de l’histoire de Marthe Franceschini devenue Dawiya la légendaire sultane corse, Davia. Théâtre, danse et musique pour un spectacle conçu comme un voyage.







Ciné-Concert du film « L’appel du sang » -Samedi 19/12 à 18H00

Création musicale de Didier Benetti, Interprétée sur scène par Bertrand Cervera En partenariat avec la Cinémathèque de Corse et l’association La Corse et le cinéma.

Présentation du film Par Jean-Pierre Mattei

Drame sentimental muet de 1919, tourné dans les décors naturels en Italie et Sicile, ce film a été restauré en 2019 par Lobster-films. Au casting, une pléiade d’acteurs dont l’ajaccien Gabriel de Gravone, pour lequel ce film sera un tremplin dans sa prestigieuse carrière.