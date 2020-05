Déconfinement et excès de vitesse : 14 permis de conduire retenus en Haute-Corse

Depuis le lundi 11 mai 2020, déconfinement oblige, les usagers de la route sont de plus en plus nombreux sur les axes de la Haute-Corse, modifiant brusquement la physionomie du flux routier qui se limitait à sa plus simple expression pendant le confinement.

Automobilistes et pilotes ont dès lors retrouvé leurs mauvaises habitudes caractérisées par des conduites dangereuses et accidentogènes, peu en rapport avec les règles du code la route et de la vitesse.





Ainsi, depuis ce 11 mai, en l’espace d’une seule semaine, ce sont pas moins de 14 automobilistes ou motocyclistes qui se sont vu retirer leur permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée, et 4 d’entre eux pour des vitesses supérieures à 50 km/h.





Le 13 mai, les motocyclistes de la brigade motorisée de Borgo ont ainsi intercepté le conducteur d’une BMW à la vitesse de 180 km/h - retenue 171 km/h - pour une vitesse limitée à 110 km/h sur la route territoriale 11. Son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension administrative d’une durée de 6 mois.





Deux jours, ce sont les gendarmes de la brigade de l’le-Rousse qui ont contrôlé un automobiliste circulant au volant d’une Peugeot 308 à la vitesse de 143 km/h - retenue 135 km/h - sur la route territoriale 30 où la vitesse est limitée à 80 km/h.



Le 16 mai 2 les motocyclistes de Borgo contrôlaient le pilote d’une moto à la vitesse de 177 km/h - retenue 168 km/h - pour une vitesse limitée à 110 km/h sur la route territoriale 11

La vitesse la plus importante constatée était de 73 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le conducteur, un homme de 22 ans, a été contrôlé au guidon d’une moto BMW R1250GS, par les motocyclistes de la brigade motorisée de Moltifao, le 15 mai 2020, à la vitesse de 130 km/h -retenu 123 km/ - sur la route territoriale 20 à Omessa où la vitesse est limitée à 50 km/h !

Leur permis de conduire a été retenu. Leurs véhicules ont été mis fourrière administrative pour une durée de 7 jours

Ils devront répondre prochainement de leur comportement devant la justice.

"La vitesse excessive étant la principale cause d’accident en Haute-Corse, il appartient à tous les usagers de la route d’adapter leur vitesse aux conditions de route et aux circonstances" explique ke capitaine Mickaël Bonsens, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Haute-Corse.

" Le préfet de la Haute-Corse va demander d'intensifier les contrôles car la sortie du confinement ne doit pas revêtir un caractère excessif pour les conducteurs. La solidarité, si présente pendant le confinement, ne doit pas faiblir aujourd'hui sur la route" ajoute le commandant de l'EDSR2B.