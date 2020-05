Déconfinement à Bastia : "un quotidien qui se normalise mais que nous devons appréhender avec prudence"

Concernant les cafés et restaurants dont la date d’ouverture n’a pas encore été fixée par le gouvernement, j’avais tenu à leur apporter mon soutien dès le début du confinement en leur adressant un courrier dans lequel je mentionnais ma volonté de les exonérer de la taxe d’occupation du domaine public. Ce mardi, je demanderai au Conseil Municipal de voter en faveur de cette exonération de la taxe d’occupation du domaine public (taxe qui concerne principalement les terrasses des cafés, restaurants et tous les professionnels bénéficiant d’une autorisation d’occupation) pour l’ensemble de l’année 2020. Un travail est également en cours avec les cafetiers et restaurateurs afin d’accorder, dès que cela est physiquement possible, une extension de leur surface de terrasse dès la rouverture de leur commerce pour leur permettre d’espacer leurs tables et aider au mieux à la distanciation sociale.

Enfin, lors de ce même Conseil Municipal, je demanderai le vote d’une subvention à l’association des commerçants pour aider à la mise en place d’une marketplace. Un nouvel outil crucial pour nos commerces de proximité.





Cette période de déconfinement n’est pas des plus simples, mais elle est synonyme de retour à la vie et nous devons, je le crois, l’appréhender sous un angle aussi positif que possible. Je ne doute pas que notre ville et ses habitants continueront à être exemplaires pour dépasser cette crise et continuer à construire un nouveau modèle de société. Je veillerai à ce que la Ville reste au plus près des personnes impactées par cette crise.

Depuis le 7 mai, elle distribue via son Centre Communal d’Action Sociale des masques réutilisables pour assurer la protection des plus vulnérables. Ainsi toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes ayant un état de santé fragile et celles bénéficiant de minima sociaux ont été dotées d’un masque via distribution en boîte aux lettres. Si une personne correspond à l’un de ces critères et ne s’est pas encore vue distribuer un masque, elle peut appeler le 04.95.55.96.45 et un masque lui sera livré. Dans un second temps, une distribution grand public sera organisée afin que chacun en soit doté.