Déconfinement à Bastia : Les règles de distanciation redessinent l’espace public de la ville

Depuis quelques jours des pictogrammes représentant une flèche et un petit bonhomme, marqués au sol des principales rues du centre ville rappelent aux bastiais les mesures de distanciation physique mises en place par la Ville de Bastia sur les recommandations du CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l’aménagement).

Pour encourager les bastiais à fréquenter le centre ville dans les meilleures conditions de sécurité possibles, en toute sécurité et sérénité, les services de la mairie ont travaillé à la mise en place d’aménagements sur les principales artères commerçantes du centre-ville tels que des sens de circulation piétonne sur un certain nombre de rues. Sur le Boulevard Paoli, l’Avenue Émile Sari, Avenue Maréchal Sebastiani, dont la largeur des trottoirs est toujours supérieure à 2m50, un fléchage indiquera un double sens de circulation sur chaque côté de l’artère. Sur les artères commerçantes plus étroites telles que la Rue César Campinchi (et perpendiculaires), la rue Gabriel Peri, la rue Chanoine Colombani (partie rejoignant C.Campinchi) et la rue Luce de Casabianca dont les trottoirs sont inférieurs à 2m50 et la présence de commerces avec étals nombreuse, un sens unique de circulation piétonne sera désormais recommandé (un trottoir pour monter la rue, l’autre pour la descendre). Cette organisation de sens unique pour ces artères a comme objectifs de permettre à tous de profiter des commerces en toute sécurité, de garantir une distanciation physique efficace et surtout de permettre aux commerçants de conserver leurs étals sur le trottoir. "La mise en oeuvre de ces recommandations s’inscrivent dans une volonté de la Ville de Bastia d’aider au déconfinement et au redémarrage de l’activité économique. " souligne la municipalité dans un communiqué.



Un travail avec les cafetiers et restaurateurs est également en cours pour un permettre l'élargissement temporaire de leurs terrasses en vue de la rouverture de leurs établissements. L’enjeu étant là aussi de permettre une distanciation physique tout en maintenant un nombre de tables équivalent pour les commerçants. Lors du Conseil Municipal du mardi 19 mai l’exonération de la taxe d’occupation du domaine public pour l’année 2020 a été votée à l’unanimité.