Déconfinement à Ajaccio : le retour des voitures sur le cours Napoléon

MV le Lundi 11 Mai 2020 à 12:29

Ce lundi 11 mai, les mesures de confinement strict ont pris fin. À Ajaccio à l'heure où les restrictions étaient levées on a assisté au retour des voitures et de quelques embouteillages en centre ville, même si la reprise de l'activité se fait en douceur.

Les deux clichés pris par Michel Luccioni les 9 et le 11 mai montrent que les Ajacciens, qui ont jusqu’à présent observé un confinement rigoureux, ne vont pas tarder à retrouver, sur ce plan, leurs… habitudes.

