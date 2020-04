Déconfinement : "Reprendre l'école n'est pas une mauvaise chose", estime Bianca Fazi

MV le Mardi 14 Avril 2020 à 14:39

Alors que nombreux sont ceux en Corse qui jugent le retour à l'école à partir du 11 mai prématuré, Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des affaires sociales et de la santé, estime que cette décision "n'est pas une mauvaise chose".



"Il y a des enfants qui ne sont pas bien chez eux, qui sont battus" et pour lesquels "retrouver le chemin de l'école serait donc mieux que de rester à la maison", affirme Bianca Fazi qui se dit favorable à un reprise des cours, "progressive et sous certaines conditions" parmi lesquelles la possibilité d'effectuer des tests sérologiques.

